Stasera in TV: in onda “The Dreamers” e “Full Metal Jacket”

Ecco qui, puntuali, alcuni consigli della redazione di LiveUnict su cosa vedere stasera sul piccolo schermo.

The Dreamers [Cine 34, 21:01]: Matthew, studente americano, decide di recarsi a Parigi per migliorare il suo francese proprio durante la rivoluzione sessantottina. Nella Cineteca nazionale si imbatterà in due singolari fratelli gemelli, Isabelle e Theo dai quali verrà improvvisamente affascinato.

Full Metal Jacket [Iris, 21:00]: La guerra del Vietnam raccontata dal punto di vista di Stanley Kubrick. Diciassette giovani civili vengono trasformati in atroci macchine da guerra in un campo di addestramento dei Marines nel South Carolina.

Beata ignoranza: [Rai Movie, 21:10]: Due vecchi amici dopo essere stati divisi dall’amore per la stessa donna, Ernesto (Marco Giallini) e Filippo (Alessandro Gasmann) si ritrovano ad insegnare nello stesso liceo con due caratteri e metodi totalmente differenti.