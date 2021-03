Effetti vaccino AstraZeneca: Codacons chiede risarcimento

Il Codacons chiede un'azione risarcitoria nei confronti dei soggetti che, avendo effettuato già la prima somministrazione di Astrazeneca, manifestino gravi problem.

Il Codacons chiede risarcimento per chi abbia subito reazioni gravi da vaccino AstraZeneca in Sicilia. Questa richiesta segue la sospensione della somministrazione di dosi di vaccino AstraZeneca, decisa nella giornata di ieri dall’Aifa. La causa sono stati i controlli su i lotti iniettati a persone che sono decedute in maniera sospetta.

Di seguito sono riportate le affermazioni del Codacons:

“Da giorni stiamo ricevendo le denunce dei cittadini che si sono sottoposti alla vaccinazione AstraZeneca e segnalano problemi, in alcuni casi anche gravi, insorti dopo la somministrazione delle fiale”.

“Dovranno essere le autorità preposte a valutare un possibile nesso di causalità tra le vaccinazioni e le reazioni avverse gravi, ma ciò che è certo è che, se saranno accertati errori o anomalie in merito al vaccino, i responsabili dovranno risarcire i cittadini per i danni arrecati sul fronte della salute e per i rischi fatti correre agli utenti”.

In tal senso il Codacons sta già raccogliendo sul proprio sito le pre-adesioni, per tutti coloro che volessero segnalare degli effetti collaterali differenti da quelli già conosciuti.