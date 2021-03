STMicroelectronics Catania assume: le offerte attive e come candidarsi

STMicroelectronics assume a Catania. Sono 35 in tutto le posizioni aperte. Ecco quali offerte di lavoro sono attive e come inoltrare la propria candidatura.

Sono diversi gli annunci di lavoro pubblicati da STMicroelectronics per lo stabilimento di Catania. L’azienda italo-francese, nota per la produzione di componenti elettronici a semiconduttore, è alla ricerca di personale laureato per 35 posizioni in tutto. Vediamo di quali si tratta e come candidarsi.

STMicroelectronics assume: come candidarsi

Per consultare le posizioni aperte da STMicroelectronics a Catania bisogna collegarsi al sito dell’ST nella sezione “careers”, aprire il link esterno per visualizzare le offerte di lavoro e selezionare come “Job Location” lo stabilimento etneo. In alternativa, basta copiare in una nuova scheda il link https://stcareers.talent-soft.com/, selezionare Catania come location e avviare la ricerca.

Per candidarsi, infine, si ricorda che prima di procedere alla candidatura è necessario fare il login nell’area candidati o creare un nuovo account. Dopodiché, per mandare la propria richiesta basta aprire la scheda della posizione a cui si è interessati e proseguire all’invio della candidatura.

STMicroelectronics: le posizioni aperte

Si precisano, qui di seguito, le diciture delle posizioni aperte e il livello di inquadramento lavorativo della posizione lavorativa. Le posizioni sono elencate dall’annuncio più recente al più datato:

Technical development leader – laureato entry level.

Developer Full Stack Backend-Frontend – laureato entry level.

Central Service Manager for EndPoint Security – esperto.

Professional Nurse – Environment, Industrial Health & Safety – amministrativo.

CAD Support – tecnico.

Analog & Mixed Signal Engineer – laureato entry level.

Analog RF Design – tecnico.

3 posizioni aperte come Validation Engineer – laureato entry level.

Planning and Capacity Short Term – tirocinio.

Digital Design FE – laureato entry level.

Product Reliability and Qualification – tecnico.

Product Quality Development DRI Senior Engineer in DAC Q&R Organization – esperto.

CAD Support – tesi o tirocinio.

4 posizioni aperte come Manutentore – tecnico.

POWER MODULE – Modeling & Simulation – tecnico.

Service Delivery Management – tecnico.

2 posizioni aperte come Process Engin JR – tecnico.

Validation Engineer – tirocinio.

Data Base Administration – laureato entry level.

Stage per lo sviluppo di un setup sperimentale per la caratterizzazione mediante un USB protocol analyzer di un controllore digitale di una periferica USB.

CAD IT Software Administration – tecnico.

Product Planning – tirocinio.

Maintenance on Sub-Fab – tecnico.

Device Engineering – tecnico.

Network Administration

Project manager, facilities projects – tecnico.

Application Engineer – tirocinio.