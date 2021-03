Stasera in Tv: in onda “Spartacus” e “Rocky V”

Ecco i consigli della redazione per iniziare al meglio la settimana. Grandi registi ci terranno compagnia questa sera, da Kubrick a Luca Guadagnino.

Underworld [Rai 4, ore 21:18]: da tempo è in corso una guerra senza esclusione di colpi tra i sofisticati e aristocratici vampiri e i brutali licantropi. Selene, guerriera vampira, scopre un complotto architettato dai nemici per rapire Michael, un giovane medico appartenente alla razza umana che dovrà creare una nuova e invincibile razza di predatori dotata dei poteri di entrambe le specie, ma senza i loro punti deboli. Dopo averlo seguito nei suoi spostamenti, Selene stringe con Michael un insolito legame e quando i licantropi cercano di portare a termine il loro piano, la vampira lo aiuta a respingere il feroce attacco.

Spartacus [Iris, ore 21:00]: il gladiatore Spartacus capeggia una rivolta di schiavi a cui Roma fa fronte inviando un contingente militare. I ribelli però sconfiggono i legionari e poi si dirigono verso il Sud. Non essendo riuscito a ottenere le navi necessarie alla fuga da alcuni pirati arabi, Spartacus decide di assediare Roma. Ma la guerra contro Crasso sarà una disfatta. Spartacus, dopo aver dovuto uccidere in combattimento l’amico Antonino, viene crocifisso con altre migliaia di schiavi. Uno dei più alti risultati del film storico di ambiente romano, anche se uno dei meno personali di Kubrick. Quattro Oscar: a Ustinov attore non protagonista, alla fotografia, alla scenografia e ai costumi.

A Bigger Splash [Cine34, ore 21:00]: Paul e Marianne stanno trascorrendo le vacanze sull’isola di Pantelleria. Lei è una celebre rock star, lui un giovane fotografo. Il loro soggiorno è inaspettatamente interrotto da Harry, ex di Marianne e amico di Paul, snobbato in certi ambienti e considerato un dio in altri, avendo prodotto grandi rock band come i Rolling Stones. Harry arriva sull’isola con Penelope, che all’inizio tutti credono la sua nuova giovane amante, ma che in realtà è la figlia che ha di recente scoperto di avere. Penelope è una strana ragazza, composta e distaccata. L’isola si sta preparando al Ferragosto, e Marianne invita Harry e Penelope a restare con loro per il weekend. Inconsapevolmente la tavola è apparecchiata per il disastro. Marianne si scopre nuovamente attratta da Harry; Penelope mette gli occhi su Paul; la tensione della passata intimità appesantisce l’aria. Paul e Marianne lottano per mantenere in piedi il loro fragile legame, ma un giorno, mentre Marianne trascorre il pomeriggio con Harry, Paul si ritrova da solo con Penelope. Col trascorrere delle ore diventa chiaro che i tradimenti che si sono consumati cambieranno la vita di tutti. Harry torna alla villa nel mezzo della notte, ubriaco mentre Paul lo sta aspettando.

Rocky V [Nove, 21:35]: fisicamente invecchiato e rovinato da affaristi privi di scrupoli, Rocky ritrova la voglia di vivere per la sua famiglia e per allenare un giovane promettente, che finirà per rivoltarglisi contro.

Karol un uomo diventato Papa [TV2000, 21:12]: Cracovia, 1939 i nazisti invadono la Polonia. Il giovane studente universitario Karol Wojtyla, appassionato di teatro, è testimone della feroce repressione antislava e antisemita attuata dai tedeschi. Contrario a seguire i suoi amici nella lotta armata clandestina, Karol si impegna attraverso il teatro a difendere la cultura e i valori etici ai quali crede. Il suo esempio è don Tomasz Zaleski, amico d’infanzia e adesso coraggioso uomo di Chiesa, che finirà giustiziato dai nazisti. Questa, e tante altre morti di giovani innocenti, spingeranno Karol ad entrare in seminario dopo una profonda crisi spirituale: verrà ordinato sacerdote alla fine della guerra.