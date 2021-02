Sicilia, festeggiano compleanno su una limousine: multati 8 giovani

Festeggiavano un compleanno all'interno di una limousine, in piena pandemia: è successo in Sicilia.

In Sicilia ancora feste private nonostante la corrente emergenza sanitaria ed i divieti in vigore: questa volta, un compleanno è stato festeggiato all’interno di una limousine trasformata in una mini-discoteca mobile.

Nel tardo pomeriggio di ieri la vettura è stata intercettata in viale Regina Elena dai poliziotti del Commissariato di Mondello. Dall’esterno si scorgevano vistose luci, oltre che diversi passeggeri.

Così, in piazza Valdesi, è scattato il controllo: i partecipanti della festa privata erano otto giovani palermitani, tra cui una ragazza minorenne.

Secondo quanto scoperto dagli agenti, all’interno della limousine, appositamente arredata, i coinvolti stavano persino consumando alcolici.

Ai giovani è stata contestata l’inosservanza del divieto di assembramento ma anche la violazione del coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento dei mezzi: di fatto, ad oggi è vietato far salire a bordo di questi mezzi un numero di persone superiore alla metà della sua capienza.