“Nuovo lockdown in Italia per 2-4 settimane”: l’ipotesi di Ricciardi

Il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, propone un nuovo lockdown rigido su tutto il territorio nazionale, come accadde a marzo 2020, per affrontare l’emergenza Covid-19.

“È urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus – afferma Ricciardi –. È necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata”.

“Credo che il ministro della Salute, Roberto Speranza, – ribadisce Ricciardi – sia convinto di questa nuova fase, spero che il presidente del Consiglio Draghi recepisca e che il governo appoggi, ma dipende dal governo. Possono essere due, tre, quattro settimane, dipende quando si raggiunge l’obiettivo.”

“È evidente che la strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno. Parlerò ancora col ministro Speranza questa settimana e credo che sia convinto di avviare questa nuova fase. Ci siamo parlati, – continua Ricciardi – non si è pronunciato perché sono decisioni che deve prendere il governo e il presidente del Consiglio. Sicuramente siamo sulla linea che prevede di passare a questa fase. Speriamo che il governo l’appoggi. Spero che il presidente del Consiglio recepisca e vada in questa direzione, questo ci consentirà di tornare alla normalità in mesi, non in anni”.

“Con il ministro sono sempre stato in piena sintonia sul rigore delle misure, ma da settembre non siamo riusciti ad essere impattanti pienamente sulle decisioni del governo, soprattutto perché il precedente presidente del Consiglio e alcuni ministri non erano d’accordo sull’adozione di misure così forti”. “Questo – continua – ha causato decine di migliaia di morti e ha affondato l’economia”.

Con la circolazione delle varianti virali, soprattutto quella inglese, il contagio avviene in modo più veloce e una decisione deve essere presa al più presto.