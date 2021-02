Covid-19, in Sicilia 789 nuovi casi: i dati per provincia

Reso pubblico il nuovo bollettino con decessi, guariti e positivi registrati in Sicilia: ecco tutti i dati.

Da mesi i siciliani consultano i bollettini quotidiani diffusi dal Ministero della Salute, pronti ad indicare nuovi positivi, guariti e decessi. Oggi, la Sicilia registra 789 nuovi casi.

Inoltre, sono indicati 24 ulteriori decessi. Il rapporto tra tamponi effettuati e positivi è fissato al 3,5%. Si tratterebbe dei dati migliori delle ultime settimane.

Scendono di 6 unità i posti occupati in terapia intensiva mentre sono 31 in meno quelli in regime ordinario. Infine, nelle ultime 24 ore, all’interno dell’Isola sono guarite 1.233 persone.

I dati per provincia:

Catania: +211;

Palermo: +315;

Messina: +49;

Trapani: +61;

Siracusa: +63;

Ragusa: +10;

Caltanissetta: +36;

Agrigento: +34;

Enna: +10.

E in Italia?

La Penisola oggi registra 13.659 nuovi casi, oltre che 422 nuove vittime.