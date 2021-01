Bloccato profilo Tiktok per sfide pericolose: chi è l’influencer siciliana

Sfide estreme su TikTok al centro, forse, di una denuncia mossa ad Ornella Zocco, la donna che sta facendo parlare di sé sui social anche grazie al nuovo video pubblicato in questi giorni su YouTube. L'influencer siracusana si dice estranea ai fatti.

Sarebbe Ornella Zocco, l’influencer accusata nelle scorse ore di istigazione al suicidio, a causa di alcuni video potenzialmente pericolosi. Inoltre, secondo quanto riportato da La Repubblica, sarebbero stati bloccati anche i due profili della donna.

Originaria di Lentini, 48 anni, Ornella Zocco è diventata celebre su TikTok, arrivando a contare centinaia di followers. Inoltre, questa avrebbe fatto parlare di sé anche per un video musicale pubblicato recentemente su YouTube.

Si tratta del “Bello Pazzerello”, girato insieme a Benny G, nome d’arte di una cantante neomelodica affermata nel settore e che tanto ha fatto discutere.

Il video attualmente al centro dell’attenzione dei magistrati e per cui sarebbero scattate le accuse è, tuttavia, un altro: in questo il respiro della donna resterebbe intrappolato nella carta trasparente che avvolge il suo viso, mentre nell’altra metà dello schermo, in collegamento, un uomo asiatico eseguirebbe lo stesso gesto.

L’influencer siracusana si sarebbe detta pronta a dimostrare la propria estraneità ai fatti.