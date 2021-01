Arriva la spettacolare “Luna piena del lupo”: quando vederla

Occhi puntati al cielo per ammirare la "Luna piena del lupo": ecco tutto quel che c'è da sapere a riguardo.

La “Luna piena del lupo” è uno spettacolo tipico del cielo di gennaio. Quando sarà visibile? Occorrerà alzare gli occhi stasera, alle ore 20:16.

La primissima luna piena dell’anno, che cade appunto il 28 gennaio 2021, è conosciuta in molte culture come la “Luna piena del lupo” nome che ricorda come, nei freddi e nevosi inverni, i branchi di lupi si avvicinassero maggiormente ai villaggi, in cerca di cibo, e facessero risuonare il loro ululato nelle notti di luna piena.

Non solo una leggenda

Un nuovo studio indica, che questa leggenda ha realmente impatti sulla vita umana e soprattutto sul sonno. Nei giorni che precedono la luna piena infatti, si è visto che le persone tendono ad andare a dormire più tardi e dormire meno. Lo studio effettuato dalle università di Washington, Yale e di Quilmes in Argentina hanno osservato l’andamento che sembra indicare che il ritmo circadiano umano sia in qualche modo sincronizzato con le fasi del ciclo lunare.

Il plenilunio è la fase della Luna durante la quale l’emisfero lunare che viene illuminato dal Sole è interamente visibile dalla Terra. In quel momento la Luna si trova in opposizione rispetto al Sole. Parliamo in questo caso di Luna piena, perché il satellite ci appare dalla Terra interamente illuminato, senza parti in ombra.