Covid, quanto resiste il virus in auto? La risposta dei ricercatori

Uno studio condotto in Florida ha dimostrato come il coronavirus riesce a sopravvivere in auto guidata da una donna asintomatica per circa 15 minuti.

Una ricerca sviluppata dall’Università della Florida ha studiato il tempo che il virus riesce a sopravvivere all’interno di un auto. Sul sito Futura Science.com sono stati resi noti i risultati dello studio.

Gli studiosi hanno chiesto ad una donna asintomatica di guidare la sua macchina con i finestrini chiusi, senza mascherina e con l’aria condizionata accesa per circa 15 minuti, con un dispositivo che filtra le particelle d’aria. In auto la temperatura variava tra i 22,8 gradi e i 24,2.

Due ore dopo, un tecnico munito di tutte le precauzioni necessarie è entrato in auto per recuperare il dispositivo e portarlo in laboratorio per analizzarlo. L’RNA presente nei campioni è stato estratto e il SARS-CoV-2 rilevato in ciascuno dei quattro compartimenti del filtro, cioè in particelle di dimensioni comprese tra 0,2 e 2,5 micrometri. Le particelle con più virus erano quelle più piccole. Poi, per verificare la capacità del materiale genetico identificato di produrre effetti patogeni, i ricercatori lo hanno inoculato nelle cellule di una scimmia.

Gli effetti negativi sulla cellula sono diventati evidenti 3 giorni dopo l’inoculo del materiale genetico nel filtro contente le piccole particelle, mentre nessun segno di infezione era presente nelle cellule che erano state infettate con il materiale genetico ottenuto dagli altri scomparti del filtro, contenenti le particelle più grandi.

Infine, gli autori hanno concluso che i dati ottenuti evidenziano il rischio potenziale di trasmissione del Coronavirus da parte di persone con sintomi minimi nello spazio ristretto di un’auto.