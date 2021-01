Università di Palermo: facciata della segreteria bucata da proiettili

Università, a Palermo si discute se i colpi siano stati sparati dall'esterno o dall'interno degli edifici dell'Ateneo. Ipotesi fuoco sparato per Capodanno.

Carabinieri e Vigili del Fuoco sono a lavoro per chiarire le dinamiche di quanto avvenuto in via Ernesto Basile, in corrispondenza della segreteria dell’Università di Palermo. Le forze dell’ordine stanno analizzando le tracce di proiettile che hanno bucato la parete in cartongesso e sono stati ritrovati ieri mattina negli uffici. La notifica è stata data da un dipendente della segreteria di Unipa, che ha chiamato i Carabinieri.

L’ipotesi più accreditata è che, tra il 31 dicembre e il primo gennaio, per i festeggiamenti di Capodanno, siano stati esplosi dei colpi di pistola verso gli uffici della segreteria. I militari hanno recuperato le ogive per stabilire il calibro. Inoltre, sono state acquisite le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, che potrebbero aver ripreso qualche dettaglio utile per le indagini.

In totale sono stati ritrovati circa 10 colpi e le ogive sono state ritrovate al terzo piano dell’edificio 3, come riporta PalermoToday. Resta da chiarire se chi ha sparato i colpi si trovasse all’esterno o all’interno dei locali dell’università.