TIM Down, fibra e Adsl fuori uso: che succede

TIM down in tutta Italia. Centinaia di segnalazioni di malfunzionamento della rete internet e, in alcuni casi, del fisso. Ecco quando ha avuto origine il guasto.

Connessione TIM down. Già dalle prime ore di stamattina, centinaia di utenti riportano malfunzionamenti alla rete fibra e ADSL dell’operatore telefonico. Non il massimo per chi lavora in smart working e ha bisogno della connessione internet per essere produttivo.

TIM down: cosa succede

I problemi di rete sono stati riportati già dal noto sito Downdetector e riguardano sia le connessioni ADSL che quelle in fibra ottica FTTC ed FTTH in tutta Italia. Malgrado i primi guasti si siano avuti già intorno alle 5:45 di stamattina, molti utenti ancora a inizio giornata lavorativa riportavano problemi di connessione.

In particolare, c’è chi segnala che il modem funzioni regolarmente, ma la connessione non va. Altri invece riportano la spia lampeggiante, segno di malfunzionamenti alla rete.

TIM down: servizio assistenza in tilt

A causa del guasto, decine di utenti si sono rivolti al servizio assistenza di TIM, ma il flusso improvviso ha causato problemi anche al sito http://assistenzatecnica.tim.it, che risulta quasi sempre irraggiungibile.

Chi è riuscito a parlare con un operatore, chiamando il numero del servizio utenti 187, ha ricevuto come risposta che i tecnici sono già a conoscenza del problema e che stanno lavorando per risolverlo.