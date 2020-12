Pagamento pensioni gennaio 2021 al via: il calendario

Da oggi, 28 dicembre, è in atto il pagamento pensioni gennaio 2021. Poste italiane comunica il calendario per ritirare la pensione tramite gli sportelli e annuncia che è possibile anche tramite gli atm.

Poste Italiane ha annunciato, che da oggi lunedì 28 dicembre, partirà il pagamento pensioni gennaio 2021 per chi è in possesso di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.

Ci si potrà recare per prelevare da una delle precedenti carte citate presso uno dei 118 atm presenti in tutta Catania, poiché infatti non è necessario recarsi allo sportello all’interno dell’edificio postale. In funzione delle norme e delle restrizioni causa pandemia globale, l’Azienda ricorda di agire con responsabilità nel rispetto delle indicazioni delle autorità.

Da mesi, ormai, i pagamenti della pensione avvengono anticipatamente rispetto alle classiche date, in modo tale da permettere ai cittadini di recarsi presso gli sportelli o gli uffici postali già da fine mese e non solo da inizio mese.

Il calendario

Inoltre, chi ritirerà la somma presso gli uffici postali, dovrà rispettare l’ormai celebre divisione per cognomi. Ecco il calendario relativo al pagamento pensioni gennaio 2021:

dalla A alla C lunedì 28 dicembre;

dalla D alla G martedì 29 dicembre;

dalla H alla M mercoledì 30 dicembre;

dalla N alla R giovedì mattina 31 dicembre;

dalla S alla Z sabato mattina 2 gennaio.

Pensioni per cittadini dai 75 anni

Poste Italiane ricorda, poi, che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i carabinieri.

Poste italiane, comunica inoltre, che si potrà prenotare il proprio turno allo sportello tramite whatsapp, in 51 uffici postali di Catania e provincia.

Pensione INPS

Per quanto riguarda i pagamenti della pensione INPS, non vi sono ancora notizie sul pagamento anticipato, difatti la data del pagamento, ad oggi, corrisponde al 4 gennaio 2021. I pensionati potranno visualizzare il cedolino relativo al pagamento pensioni gennaio 2021 a partire dalla metà del mese in corso e fino al completamento.