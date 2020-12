Stasera in TV: “Ulisse: il piacere della scoperta” e “Vicky Cristina Barcelona”

La redazione di LiveUnict propone puntuale una serie di film (e non solo) che allieteranno la vostra serata.

Ulisse: il piacere della scoperta – il Gattopardo, il romanzo della Sicilia [Rai 1, ore 21:25]: questa quarta puntata è dedicata alla Sicilia dei luoghi del Gattopardo, che ispirarono il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e il capolavoro cinematografico di Luchino Visconti.

Fallen [Italia 1, ore 21:20]: Luce Price, diciassettenne dalla forte forza di volontà, conduce una vita apparentemente normale fino al giorno in cui viene accusata di un crimine non commesso. Spedita in un rigido riformatorio, Luce è corteggiata da due ragazzi a cui si sente inspiegabilmente legata. Perseguitata da strane visioni, inizia a svelare dei segreti legati al suo passato, scoprendo che i due ragazzi non sono altro che angeli caduti innamorati di lei da secoli. Nel far chiarezza sui propri sentimenti, Luce dovrà scegliere da che parte schierarsi in un’epica battaglia tra Paradiso e Inferno.

Come farsi lasciare in 10 giorni [Paramount Network, ore 21:10]: Andie Anderson è una promettente giornalista che si vede assegnare un’inchiesta insolita: compilare un elenco di ciò che una donna fa involontariamente per allontanare un uomo. In 10 giorni è quindi costretta a fare innamorare qualcuno e poi a commettere tutti gli errori più classici per farsi lasciare. Come vittima sceglie Benjamin Barry, un avvenente pubblicitario che ha appena scommesso con gli amici di essere in grado di conquistare una donna – appunto – in 10 giorni.

Vicky Cristina Barcelona [Iris, ore 21:00]: divertentissimo triangolo d’amore e gelosia tra una turista americana, un pittore spagnolo e la sua ossessiva ex fidanzata.