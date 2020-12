A Catania primo intervento cardiochirurgico su paziente Covid

Primo intervento cardiochirurgico a Catania effettuato su un paziente Covid. La positività si è rivelata dopo una tac, ma l'operazione non era rimandabile.

Il paziente è stato, pertanto, trasferito con barella per il biocontenimento presso la sala operatoria dell’Unità di Cardiochirurgia diretta da Angelo Giuffrida, al padiglione 8, per essere sottoposto in emergenza ad intervento chirurgico , che in questo caso rappresenta l’unica ancora di salvezza.

