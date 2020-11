Catania, il Natale è arrivato: si accendono albero e luminarie

Il Natale è arrivato anche nella città etnea: il Comune dà appuntamento ai concittadini per l'accensione delle luminarie festive.

Il Natale è finalmente arrivato in città. Come comunicato da Palazzo degli Elefanti, “oggi, venerdì 27 novembre, alle ore 17,00, in piazza Università, verrà acceso il grande albero di Natale, in contemporanea a tutte le luminarie installate in via Etnea, viale XX Settembre, Corso Italia, via Umberto, Corso Sicilia, via Gabriele D’ Annunzio e viale Vittorio Veneto”.

Tutto ciò avviene, come spiegato dal Comune di Catania, “su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, che si è avvalsa del sostegno economico di sponsor privati, come messaggio di incoraggiamento ai cittadini e agli esercizi commerciali, costretti alle restrizioni dalla pandemia in corso”. A Catania si accende il Natale, dunque: ci si avvicina sempre di più al periodo più bello dell’anno.