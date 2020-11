Zona industriale di Catania: lavori in via Filippo Anfuso

Zona industriale di catania: appaltati i lavori di rifacimento di via Filippo Anfuso. L'arteria stradale allo stato attuale si presenta completamente disgregata in più punti

Via Filippo Anfuso è un importante asse viario ubicato nella zona industriale della città di Catania e con l’utilizzo dei fondi comunitari del piano CTA Mover, nell’ambito del Patto per Catania, l’Amministrazione comunale ha appaltato l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e totale rifacimento dell’infrastruttura stradale, con annessa pulizia delle caditoie di captazione delle acque piovane e relativi collettori di collegamento.

L’intervento è stato messo in campo dall’assessorato alle politiche comunitarie retto da Sergio Parisi con il coordinamento gestionale del direttore della struttura comunale Fabio Finocchiaro, che ha curato l’ammissibilità al finanziamento del progetto, la cui esecuzione è ora affidata alla supervisione delle manutenzioni comunali.

La strada oggetto d’intervento, lunga poco più di due chilometri e larga circa quindici metri, è un’area in cui i percorsi sono fortemente interessati dal traffico urbano sia leggero che pesante, ricadente nella zona industriale di Catania.

L’arteria stradale allo stato attuale si presenta completamente disgregata in più punti, condizioni critiche determinate da fessurazioni e avvallamenti dovuti al cedimento del sottofondo, con rilevanti carenze in materia di sicurezza che necessitano immediati interventi risolutivi. In particolare il tappetino d’asfalto che verrà rifatto completamente, per agevolare il traffico veicolare e quello pedonale, quest’ultimo praticamente reso impossibile dall’assenza di spazi idoneamente attrezzati.

L’input progettuale era stato dato nello scorso mese di giugno dal sindaco Salvo Pogliese che aveva raccolto le sollecitazioni degli imprenditori che operano nella zona industriale sulle cattive condizione dell’asse stradale.

Nei giorni scorsi l’aggiudicazione tramite il sistema elettronico Mepa all’impresa Restivo Costruzione, che eseguirà i lavori di ammodernamento di via Anfuso in quattro mesi, per un ammontare contrattuale di 807.389.49 euro.