Maltempo a Catania: allagamenti e interventi di soccorso

Oggi i Vigili del Fuoco hanno compiuto numerosi interventi di soccorso a causa del maltempo. Questo ha, di fatto, colpito Catania e provincia.

Oggi, 24 novembre, il maltempo ha colpito duramente tanto Catania quanto i Comuni della provincia. Secondo una nota dei Vigili del Fuoco, al momento le aree più colpite sono quelle a sud della città. In particolare, la zona dell’Aeroporto, San Giuseppe la Rena, Villaggio San Maria Goretti.

Nel pomeriggio, al contrario, sono state interessate maggiormente le località di Paternò e Motta Sant’Anastasia.

Molti gli interventi di soccorso effettuati: quelli espletati sarebbero, di fatto, oltre 40 mentre una ventina sarebbero in corso o in attesa di essere espletati. Di che interventi si tratta? Secondo quanto indicato dai Vigili, non sarebbero state solo soccorse persone all’interno di auto in panne. Gli interventi sarebbero risultati necessari anche in caso di allagamenti in locali al piano terra e seminterrato ed allagamenti stradali.