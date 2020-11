Covid Catania, ancora un uomo in gravi condizioni: si cercano donatori

Per un nuovo soggetto affetto da Covid-19 e attualmente ricoverato a Catania il plasma dei guariti potrebbe rappresentare una speranza: diffuso un appello con lo scopo di trovare donatori.

Con la nuova ondata di Covid-19, si moltiplicano le richieste di donazione di plasma.

L’ultima è volta ad aiutare Maurizio Jack Giustolisi, 44enne ed operaio della St Microelectronics. A causa del Coronavirus, l’uomo sarebbe attualmente ricoverato all’interno della terapia intensiva dell’ospedale Garibaldi di Catania. Il gruppo sanguigno del soggetto è B-.

In particolare, secondo quanto riportato dal messaggio diffuso in queste ore, chi è guarito dal Covid da almeno 15 giorni è invitato a recarsi presso il centro trasfusioni del vecchio Garibaldi per donare il proprio plasma. I donatori dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 60 anni. Solo le donne che non hanno mai avuto gravidanze potranno contribuire alla causa.

Per ulteriori informazioni, è possibile telefonare al 3479120794.