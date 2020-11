Tampone fai da te in farmacia: cos’è e come funziona

Tampone fai da te: si tratta di un test rapido dal risultato certo e confermabile, sul modello dei test rapidi di gravidanza. Ecco di cosa si tratta.

Tampone fai da te: probabilmente sarà presto disponibile una nuova modalità per conoscere se si è o meno positivi al Covid-19. Si tratta di un test-rapido, sul modello dei test di gravidanza, che permette in 5 minuti di avere il risultato e certificare così un’eventuale negatività al virus.

L’innovazione è stata esposta ieri da Luca Zaia, presidente della regione Veneto, che in un video ha spiegato con facilità come fare avendo a disposizione il kit: basterà infilare cinque volte per narice il tampone, immetterlo nella provetta con il reagente, chiudere la provetta e mettere qualche goccia del liquido tramite il tappo dosatore sul dispositivo, detto comunemente “saponetta”, che in breve fornirà il risultato.

La nuova modalità sarà utile al fine di abbassare la pressione sugli ospedali, evitando inutili ingressi al pronto soccorso, oppure potrà certificare la negatività di chi fa ingresso in un luogo privato permettendo di creare zone franche dal virus. Proprio il Veneto di Zaia fa da apripista, e lo stesso Presidente ha spiegato che la sperimentazione si potrà fare in modo molto celere, nel giro di un paio di settimane, poiché si lavora al progetto da già tre mesi. Si è già iniziata la prova in doppio con tampone molecolare sui pazienti, il quale ha dato risultati incoraggianti.

Roberto Rigoli, direttore dell’unità di Microbiologia e virologia di Treviso, ha spiegato al Corriere della Sera come funziona questo tampone fai da te: “Si tratta di un tampone delle fosse nasali da mettere poi nel contenitore del reagente. La sperimentazione avverrà in doppio: ogni test fai da te sarà validato da un tampone molecolare. Per ampliare la sperimentazione stiamo valutando di lavorare con molte delle microbiologie venete, quattro o cinque, per avere un numero elevato di test e più centri coinvolti. Parametri, questi, che aumentano notevolmente l’affidabilità della sperimentazione che, poi, sarà presentata all’Iss per la validazione”.

Tampone fai da te: il video di Zaia