Coronavirus, 30.550 nuovi positivi in Italia: i dati su decessi e ricoveri

Sono 30.550 i casi positivi registrati oggi, secondo il Ministero della Salute: i dati sui decessi e ricoveri.

Sono 30.550 i tamponi positivi registrati oggi in tutta Italia. A dichiararlo è il prof. Rezza, direttore generale della Prevenzione al Ministero della Salute, durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio.

I casi sono in aumento, rispetto ai circa 28 mila tamponi positivi registrati ieri ma “si tratta di oscillazioni giornaliere”, come precisa Rezza. Oscillazioni che dipendono, naturalmente, anche dal numero di tamponi realizzati, che si riducono notevolmente durante il weekend..

“Nelle ultime tre settimane – ha dichiarato Rezza – abbiamo avuto un trend in aumento. Solo che negli ultimi giorni abbiamo una certa stabilizzazione a livelli elevati, anche perché il numero di positivi su un totale di tamponi effettuati supera il 10%. Un dato piuttosto elevato”.

I decessi registrati oggi sono 352. Mentre +67 sono i ricoverati in terapia intensiva, e ancora +1000 i ricoveri in area medica.

“Il numero di ricoveri – ha confermato Rezza – è stato tendenzialmente in aumento, anche se in tutte le aree del paese non si registra una criticità, anche perché il numero di posti in terapia intensiva è aumentato rispetto alla fase 1”.

Le regioni più colpite: la Lombardia, il Piemonte e la Campania. Relativamente elevata anche in Veneto, mentre in Lazio c’è un leggero incremento.