Professioni sanitarie: MIUR rinvia test di ammissione alle lauree magistrali

Il ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi ha ritenuto necessario il rinvio del test di accesso alle magistrali di professioni sanitarie previsto per domani, per questioni di sicurezza.

Con un Decreto Ministeriale rilasciato nella giornata di ieri, il test di ammissione per le laure magistrali di Professioni Sanitarie è stato rimandato per questioni di sicurezza. La decisione, a sole 48 ore dalla prova di ammissione, è stata presa dal Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi a fronte dell’andamento della pandemia in Italia.

Infatti, la crescita esponenziale dei contagi avvenuta nelle ultime settimane, non avrebbe permesso l’espletamento del test di ammissione in condizioni di sicurezza per i partecipanti. Per questo motivo, la prova che si sarebbe dovuta verificare il prossimo 30 ottobre, è stata rinviata a data da destinarsi. Come si legge nel Decreto, la nuova data sarà fissata entro il mese di marzo 2021, sempre tenendo conto dell’andamento della situazione Covid 19 sul territorio nazionale.

Inoltre, viene lasciato il compito ai singoli atenei di gestire il recupero delle attività formative e degli esami di profitto del primo semestre dell’anno accademico 2020/2021.