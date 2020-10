Coronavirus in Sicilia, tamponi a tutti gli abitanti delle isole minori: le novità

Coronavirus in Sicilia: attivate ulteriori misure per prevenire l'aumento di contagi e arginare l'emergenza epidemia. Tamponi per gli abitanti delle isole.

Intervenuto oggi a RaiNews24, il governatore siciliano Nello Musumeci ha anticipato alcune misure e iniziative che saranno avviate già nei prossimi giorni. Tra queste, quella di effettuare il tampone a tutti gli abitanti delle isole minori dell’arcipelago siciliano, come concordato dall’assessore razza stamattina con il sistema sanitario.

“Noi oggi non siamo in una condizione allarmante rispetto alle altre regioni d’Italia – ha dichiarato il presidente Musumeci –. Proprio stamattina l’assessore Razza ha concordato con il sistema sanitario la possibilità da domani di fare i tamponi a tutti gli abitanti delle Isole minori dell’arcipelago siciliano. Siamo in condizioni di guardare alle prossime settimane non con ottimismo, ma con la serenità di essere pronti al peggio”.

Tra le altre iniziative, c’è quella che prevede la realizzazione di ulteriori reparti Covid per gestire un ulteriore aumento di contagi e scongiurare un altro lockdown sanitario. “Siamo in condizioni di guardare alle prossime settimane non con ottimismo – ha detto Musumeci –, ma con la serenità di essere pronti al peggio”.