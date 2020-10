Reddito di Cittadinanza pagamento ottobre: ecco le date

Reddito di cittadinanza pagamento ottobre 2020: in questo mese avverrà secondo date differenziate, ecco tutti i dettagli.

Anche per il mese di ottobre il pagamento del Reddito di Cittadinanza avverrà in date scaglionate e coloro che ne beneficiano dovranno ritirare la carta, come di consueto, presso gli sportelli di Poste Italiane. Nel momento del ritiro della card, il beneficiario troverà l’importo spettate già caricato e, quindi, immediatamente spendibile.

Le date per il pagamento del Reddito di Cittadinanza di ottobre, però, non saranno uguali per tutti, ma saranno differenziate a seconda che si riceva il primo assegno o il beneficiario abbia già riscosso altre card. Vediamo, quindi, quali sono i giorni per il ritiro dell’assegno.

Reddito di Cittadinanza pagamento ottobre: quando è possibile

L’erogazione della carta avverrà secondo il seguente ordine: coloro che devono ricevere il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo, l’undicesimo o il dodicesimo assegno lo potranno fare a partire dal 27 ottobre.

Coloro che, invece, devono riscuotere il primo assegno potranno ricevere il pagamento del Reddito di Cittadinanza già a partire dal 15 ottobre.

Novità di ottobre

Ottobre sarà, tra l’altro, un mese di novità per quanto riguarda l’Rdc. Durante il mese corrente, infatti, il sussidio compie i 19 mesi di validità. A tal proposito, occorre ricordare come esso decada automaticamente dopo i 18 mesi percezione.

In seguito alla decadenza, il reddito non si rinnoverà automaticamente, bensì sarà necessario ripresentare la domanda, recandosi presso un Caf e fornendo Isee, aggiornato al 2020, e modulo Sr180. Il Reddito di Cittadinanza potrà essere rinnovato, comunque, soltanto in seguito a un mese di sospensione prima del rinnovo.