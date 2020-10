Festa dei nonni 2020: origini e significato della ricorrenza

Festa dei nonni oggi, 2 ottobre 2020. Da dove viene questa ricorrenza civile e perché si celebra proprio in questa giornata? Il motivo è nel calendario ecclesiastico.

Si celebra oggi, 2 ottobre, la festa dei nonni. Il tempo passato con i nonni, paterni e materni, è sempre prezioso, specie quest’anno, in cui la pandemia ha colpito soprattutto le persone più anziane. Molti passeranno a distanza questa festa, per evitare di entrare in contatto con le persone più esposte al Coronavirus. Che si tratti di un abbraccio a distanza, di una videochiamata o, dove possibile, di qualche ora passata insieme, la condivisione di momenti d’affetto come questi è sempre indispensabile e acquisisce oggi un valore aggiunto.

Nella giornata di oggi, tanti personaggi pubblici hanno espresso i loro auguri alle nonne e ai nonni d’Italia, a cominciare dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che, anche da Bruxelles, dove si trova per seguire il Consiglio Europeo, ha voluto mandare qualche parola di augurio. Le sue parole, inoltre, sono state precedute nella giornata di ieri dal messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Tante volte sono loro a insegnarci il rispetto dei valori, a ricordarci le radici, a indicarci la strada della dignità, della dedizione, della generosità. Il loro esempio in questo tempo difficile è un patrimonio straordinario che non dobbiamo e non vogliamo disperdere”.

Ma da dove viene e perché si celebra proprio oggi la festa dei nonni? Per iniziare, bisogna specificare che la festa dei nonni non si festeggia in tutto il mondo lo stesso giorno. Si tratta, infatti, di una ricorrenza civile che cade di solito tra settembre e ottobre. La prima ricorrenza di questa festività viene dagli Stati Uniti, dove è stata celebrata per la prima volta nel 1978, durante la presidenza di Jimmy Carter e su iniziativa di una casalinga, Marian McQuade, nonna di ben quaranta nipoti. Una festività analoga, ma con date diverse, si celebra anche in Francia dal 1987, in Regno Unito, in Canada e in Estonia, ultima a istituire in via ufficiale la festività, nel 2010.

E in Italia, invece? Nel Belpaese, la festa dei nonni è stata istituita nel 2005, scegliendo come data simbolica il 2 ottobre. Il perché è presto detto. Secondo il calendario ecclesiastico, il 2 ottobre si celebrano gli “Angeli custodi”. E quali angeli custodi possono rappresentare meglio questa festività, se non i nonni? Per questo, il 2 ottobre di ogni anno già da 15 anni si celebra “l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”, come recita la legge che ha istituito la festività.