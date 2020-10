Donald Trump e Melania positivi al Coronavirus: contagiati dall’ex modella Hope Hicks

Fatale i viaggi all'interno dell'Air Force One con la sua consigliera Hope Hicks: Donald Trump e Melania positivi al Covid-19.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la moglie Melania Knauss Trump sono risultati positivi al Coronavirus, secondo quanto testimoniato dagli stessi. È stato lo stesso facoltoso imprenditore americano, attraverso un suo consueto tweet, ad annunciarlo al mondo intero.

Fatale, secondo la ricostruzione dei fatti, la stretta vicinanza con la sua consigliera Hope Hicks, ex modella, attrice e laureata in letteratura inglese alla Southern Methodist University. La Hicks aveva accompagnato la coppia prima a Cleveland e poi in Minnesota, dove Trump aveva tenuto un comizio. Fatale la totale assenza di mascherine all’interno dell’Air Force One presidenziale, all’interno del quale viaggiavano i tre.

Controlli anche su tutto l’equipaggio dell’enorme velivolo statunitense, dopo che giovedì era stato annunciato l’esito del tampone di Hope Hicks, risultato positivo, che ha messo in allerta tutta la macchina organizzativa del presidente.

Tampone positivo che suscitava preoccupazione all’interno della Casa Bianca: “Hope Hicks, che ha lavorato durissimo senza mai prendersi una pausa, è positiva al Covid. Una notizia terribile. Io e la First Lady stiamo aspettando i risultati del test, nel frattempo iniziamo il processo di quarantena“, aveva twittato il presidente.

Poi la conferma social di Trump, che rassicura sulle sue condizioni di salute e della moglie Melania: “Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!“