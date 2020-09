Coronavirus Sicilia, oggi 170 nuovi casi: la situazione nelle province

Coronavirus in Sicilia: ancora alto il numero dei nuovi positivi nell'Isola. Cresce tuttavia il numero dei guariti: ecco i dati provincia per provincia.

Coronavirus in Sicilia: continua ad aumentare il numero dei positivi nell’Isola, pur rimanendo sempre sotto i 200 nuovi casi al giorno. Stando al bollettino pubblicato dal Ministero della Salute, si registra oggi un incremento di 170 nuovi casi per un totale di 7.188 positivi dall’inizio dell’epidemia. Il numero degli attuali positivi cresce di +79 per un totale di 2.866.

C’è però un dato positivo rispetto ai giorni scorsi: cresce il numero dei guariti, registrando oggi un +70. Si conta, invece, un solo nuovo decesso. La provincia con più casi rimane sempre Palermo con un totale di 74 nuovi positivi nella giornata di oggi. Vediamo i dati delle province.

I numeri delle province