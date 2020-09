UNICT – Numero programmato: pubblicato l’elenco dei posti residui per il ripescaggio

L'Università di Catania ha reso noto il numero dei posti rimasti liberi per i corsi a numero programmato locale: è adesso possibile manifestare il proprio interesse e richiedere l'immatricolazione.

L’Università di Catania ha pubblicato il numero dei posti rimasti liberi nei corsi a numero programmato locale. L’elenco succede alla pubblicazione delle graduatorie di ammissione e delle graduatorie di scorrimento.

Chi è interessato, può esprimere il proprio interesse all’immatricolazione dal 24 al 30 settembre 2020. Per effettuare la procedura, gli studenti dovranno accedere al proprio portale e cliccare su “Ripescaggi (Richiesta di immatricolazione)”. La domanda sarà valida per un solo corso di studio, a condizione che lo studente non risulti immatricolato o iscritto in altro corso di studio per l’A. A. 2019-2020. Verrà quindi formata una lista che terrà conto della graduatoria di merito e sarà basata esclusivamente sulle richieste pervenute.

Successivamente, entro il 5 ottobre saranno pubblicati sul sito di Ateneo gli elenchi delle graduatorie degli ammessi per ripescaggio, che potranno perfezionare l’iscrizione attraverso il pagamento della quota fissa di 156 euro entro il 12 ottobre 2020.