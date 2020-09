Stasera in TV: i film e i programmi di oggi

Tanti film e musica nella programmazione di stasera martedì 22 settembre 2020. Di seguito la selezione della redazione di LiveUnict.

Imma Tataranni sostituto procuratore – L’estate del dito [Rai 1, 21:25]: Da un dito di donna avvistato in mare, Imma Tataranni, sostituto procuratore della città di Matera, si convince che dietro si nasconda un caso da indagare. Decide di tornare dalle ferie alla sua Procura, dove conosce il nuovo Procuratore Capo, il dottor Vitali e insieme al giovane appuntato dei Carabinieri Calogiuri, suo fidato scudiero, inizia la sua indagine.

Chi vuol essere milionario? [Canale 5, 21:20]: Storico game show condotto da Gerry Scotti e che va in onda su Canale 5 in prima serata. Altri concorrenti in questa edizione cercheranno di scalare il milione.

Battiti Live – Vodafone compilation [Italia 1, 21:20]: Gli artisti più celebri della musica italiana e internazionale si esibiscono nella kermesse musicale dell’estate italiana, con conduttori Ala Palmieri e Elisabetta Gregoraci.

Il labirinto del fauno [Rai 5, 21:15]: Una ragazza viaggia con la madre e il padre adottivo nelle zone rurali della Spagna del Nord, dopo la vittoria di Franco. La giovane incontra (o forse crede di incontrare) un fauno che le promette un regno fantastico, a patto però che riesca a superare tre prove…

Un’ora sola vi vorrei [Rai 2, 21:20]: Enrico Brignano intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica e divertimento, per ridere ed offrire spunti su costume ed attualità…

Italiani – Carlo Alberto Dalla Chiesa [Rai Storia, 21:10]: Successi e riconoscimenti alternati a sconfitte e grandi amarezze segnano la vicenda umana e professionale del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, tra i principali protagonisti, per almeno due decenni, della lotta al terrorismo e alla criminalità mafiosa.

Brick Mansions [Rete 4, 21:25]: A Detroit, in un futuro prossimo, il sindaco desidera sbarazzarsi del ghetto chiamato Brick Mansions, controllato da Tremaine (RZA), il più potente signore della guerra della città. Lino, virtuoso ex galeotto, è determinato nel voler porre fine allo strapotere di Tremaine. Quando Tremaine rapisce Lola, la tosta ragazza con cui Lino ha una storia, a lui non resta altra scelta che far coppia con Damien, un agente sotto copertura. La vita di Lola non è l’unica cosa ad essere in pericolo: Tremaine minaccia infatti, qualora le sue richieste non vengano soddisfatte, di far esplodere una bomba al neutrone entro 24 ore. Lino e Damien dovranno impegnarsi per trovare la bomba e salvare Lola, senza avere idea che chi tira le fila non considera più la distruzione di Brick Mansions qualcosa di negativo.

The imitation game [Rai movie, 21:10]: Film drammatico del 2014. Siamo nell’inverno del 1952 quando le autorità britanniche entrano nella casa del matematico, criptoanalista ed eroe di guerra Alan Turing per indagare in seguito a una segnalazione di furto con scasso. Ignari di trovarsi di fronte al pioniere della moderna informatica, gli agenti arrestano lo stesso Turing con l’accusa di “atti osceni”, incriminazione che lo avrebbe portato alla devastante condanna per il reato di omosessualità. Ritratto intenso e inquietante di un uomo brillante e complesso, noto leader di un gruppo eterogeneo di studiosi, linguisti, campioni di scacchi e agenti dei servizi segreti, che ha avuto il merito di decrittare i codici indecifrabili della macchina tedesca “Enigma” durante la II Guerra Mondiale, contribuendo a ridurre la durata del conflitto e, quindi, a salvare milioni di vite.