Catania, aggredisce anziano sull’autobus: arrestato un ventenne

Catania, aggredisce un anziano a bordo di un autobus. Un ventenne è stato arrestato, mentre la vittima è stata condotta in ospedale.

Catania, un altro episodio di violenza in città. Un uomo di 82 anni è stato aggredito a bordo di un autobus della linea Amt, finendo riverso sull’asfalto con una ferita alla testa. L’aggressore, un ventenne, è stato bloccato e condotto in questura.

La lite avrebbe avuto origine intorno alle 12.00 per futili motivi. L’anziano ferito è stato soccorso in piazza Giovanni XXIII e trasportato in ospedale, dove si trova attualmente in osservazione con una prognosi di trenta giorni.