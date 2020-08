Coronavirus, in Sicilia 34 nuovi casi: gli ultimi dati su Catania e province

Aumentano i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime ore, infatti, si sono registrati 54 casi. Vediamo i dati provincia per provincia.

Continuano ad aumentare i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia, seppur senza picchi allarmanti. Nelle ultime 24 ore, infatti, l’Isola ha registrato 34 nuovi casi di Coronavirus, a dispetto dei 29 del giorno precedente. In diminuzione, invece, i pazienti ricoverati in reparti Covid, che scendono da 70 a 68.

Stabili, ancora, i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva, che si fermano a 10, mentre si trovano in isolamento domiciliare 1036 persone. Il dato positivo è quello che riguarda il numero di decessi per Covid-19, il quale resta fermo a 296 dall’inizio della pandemia. Vediamo adesso i casi provincia per provincia.

A Enna è stato scoperto un minifocolaio nei pressi di Pietraperzia, dove si sono registrati 4 casi di contagio tra i migranti e 5 tra i mediatori culturali nella stessa struttura di accoglienza. Gli altri casi in Sicilia, invece, sono così ripartiti: un nuovo positivo ad Agrigento, 12 a Catania, 3 a Messina, 3 a Palermo, 2 a Ragusa, 2 a Siracusa, 10 a Messina.