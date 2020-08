Covid-19, la Cina brevetta un vaccino contro il virus

Coronavirus: la Cina ha presentato il suo vaccino contro il virus. Il via libera prepara la strada a una possibile produzione di massa in tempi brevi.

Dopo la Russia, anche la Cina brevetta un vaccino contro il Coronavirus. Si tratta del secondo brevettato, ma, a differenza di quello russo, il brevetto di Pechino è uno di quelli nello stadio più avanzato, con dati pubblicati anche sulla rivista medica The Lancet e una sperimentazione di fase tre – quella conclusiva – in corso sia in Cina che in Canada, Russia, Brasile, Cile e Arabia Saudita. Il vaccino è già in fase di sperimentazione sull’uomo dal 25 giugno, data a partire dalla quale è stato somministrato a tutti i soldati dell’Armata Rossa.

Il brevetto cinese si chiama l’Ad5-nCoV ed è sviluppato da CanSino Biologics, con l’Istituto di biotecnologia dell’Accademia delle scienze mediche militari. Il via libera spiana la strada alla possibile produzione di massa in tempi rapidi nel caso di un ritorno della pandemia, ha spiegato precisato la China National Intellectual Property Administration, citata dal network statale Cctv. L’approvazione, ricevuta l’11 agosto scorso ma resa nota solo ora, “è un’ulteriore conferma dell’efficacia e della sicurezza” del prodotto messo a punto, ha detto in una nota il gruppo di Tianjin, i cui titoli hanno intanto registrato cospicui rialzi in Borsa.