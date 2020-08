Caso di legionella in Sicilia: muore una donna

Una donna è morta dopo aver contratto la legionella, un'infezione batterica che interessa prevalentemente l'apparato respiratorio. Si indaga per capire dove abbia avuto origine l'infezione.

Una donna è morta a Siracusa nella mattinata di oggi per legionella. Si tratta di un’ufficiale giudiziario del Tribunale del capoluogo aretuseo. Al momento, non è possibile utilizzare l’acqua o l’aria condizionata al Tribunale di Siracusa, mentre l’Asp provinciale si è già attivato per stabilire i contatti avuti dalla donna, che sembrerebbe aver passato un periodo fuori città.

Il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Siracusa ha attivato le procedure previste dai protocolli, a cominciare dall’analisi epidemiologica nei luoghi frequentati dalla vittima. Si indaga per scoprire dove la donna abbia contratto la legionella, infezione batterica che interessa in prevalenza l’apparato respiratorio. Sono in corso le analisi di campionamento delle reti idriche e degli impianti di condizionamento del Tribunale.