Ritorna il bagaglio a mano in aereo: le ultime novità sui viaggi

Per chi viaggia in aereo e in treno da domani cadranno alcuni divieti e misure messe in pratica per il distanziamento sociale e il contenimento dei contagi. Ecco le novità.

Da mezzanotte entrerà in vigore il nuovo Dpcm del Presidente del Consiglio che anticipa la prescrizione di alcune norme da mantenere in aereo e in treno. Novità che riguardano i pendolari e chi viaggia e avvicinano sempre più alla normalità in modo graduale. Lo scorso 26 giugno era stato imposto il divieto di potare a bordo il bagaglio a mano.

Da domani, dunque, torna il bagaglio a mano e sarà possibile salire in aereo con trolley, borsoni e zaini da poter mettere nelle apposite cappelliere. Per chi viaggia in treno, invece, è stato abolito l’obbligo di distanza tra i sedili delle file verticali, anche quando tra i due sedili vi è meno di un metro di spazio. Ci saranno novità anche per quanto riguarda l’aerazione interna dei mezzi ferroviari. Essendo luoghi chiusi, la mascherina rimane comunque obbligatoria.

Questi sono i primi segnali di alleggerimento rispetto alla rigidità delle norme degli scorsi mesi. Il Governo frena su sagre, discoteche al chiuso, fiere e altri tipi di eventi e intende prendersi altre due settimane per decidere in base agli esiti della curva epidemiologica.