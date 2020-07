Stasera in TV: in onda “Il giovane Montalbano” e “47 Ronin”

Il lunedì può essere una bella batosta, ma ad allietare la serata dopo una giornata faticosa ci pensa LiveUnict con il meglio della programmazione di oggi, 13 luglio. Tra i film in programma, il solito Montalbano, ma anche commedie romantiche e cinema d'azione.

Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali [Rai 1, ore 21.25] – Montalbano e il suo commissariato ormai sono una cosa sola: Augello, Catarella, Gallo, Paternò… Il giovane Giuseppe Fazio è riuscito a sostituire degnamente il padre nel suo ruolo di braccio destro del commissario, ma anche l’ormai pensionato Carmine non è certo sparito, un po’ perché la voglia di fare il poliziotto non gli passerà mai, e un po’ perché Salvo ha spesso bisogno della sua esperienza e della sua competenza. Competenza che sarà utile anche nel nuovo intricato caso: l’omicidio di Pasqualino Cutufà, un singolare individuo pacifico e innocuo, che, da quando era stato costretto a smettere di lavorare a causa di un incidente in un cantiere, aveva come assidua occupazione quella di andare a tutti i funerali di Vigata. Uno strano omicidio davvero, e trovare anche solo il movente pare un vero grattacapo. Ma il delitto si intreccia con la scomparsa di Giovanna Bonocore, moglie di Ernesto Guarraci, ex imprenditore edile, nonché proprietario del cantiere presso il quale Pasqualino aveva perso la gamba…

Appuntamento con l’amore [Canale 5, ore 21.20] – Il giorno di San Valentino ne succedono di tutti i colori ai protagonisti di questa americanissima commedia romantica ambientata a Los Angeles. Chi è deluso, chi scopre di essere tradito, chi invece si rincuora e riscopre l’amore. Insomma, i soliti cliché.

Premonition [canale 8, ore 21.30] – Linda è una casalinga che un giorno apprende che il marito è morto in un incidente d’auto.Il giorno dopo quando si sveglia il marito è accanto a lei. Presto si accorge che non sta vivendo la settimana in sequenza e che deve far qualcosa per salvare il marito.

47 Ronin [Italia 1, ore 21.20] – Keanu Reeves è il protagonista nella parte di Kai, un emarginato che si unisce ad Oishi, il leader dei 47 Ronin. Insieme cercano la vendetta sul tiranno Signore che ha ucciso il loro Maestro, bandendo i suoi seguaci guerrieri. Per restituire l’onore al loro feudo, i guerrieri si troveranno ad affrontare delle dure prove…