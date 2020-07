Coronavirus in Sicilia: 1 solo nuovo positivo, ma c’è un decesso

Coronavirus in Sicilia: si registra un nuovo decesso nell'Isola e un solo nuovo positivo. Rimane stabile il quadro epidemiologico nell'Isola: ecco i dati.

Coronavirus in Sicilia: continua il trend positivo dei giorni scorsi in merito all’epidemia nell’Isola. Secondo il report quotidiano diffuso dal Ministero della Salute, i positivi sono in discesa. Su un totale di 2.456 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, si registra un solo nuovo caso di paziente positivo.

Gli attuali positivi in Sicilia scendono così a 127 e le terapie intensive rimangono vuote da giorni. Si registra oggi, tuttavia, un nuovo decesso, che fa salire il numero totale delle vittime nell’Isola a 283.