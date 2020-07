UNICT – Lauree ed esami in presenza: la situazione nei vari dipartimenti

Dal 1° luglio gli esami di profitto e di laurea all'università di Catania possono essere svolti in presenza. Tuttavia i vari dipartimenti, dopo attenta valutazione, hanno scelto se differire o meno da questa linea guida. Di seguito tutti gli atenei che ad oggi hanno dato comunicazioni sulla modalità di svolgimento degli esami.

Dal 1° luglio all’Università degli Studi di Catania tornano gli esami e le laurea in presenza. Secondo un comunicato rilasciato dall’ateneo in accordo col CRUS infatti, gli esami di profitto e di laurea si svolgeranno nelle aule prescelte in cui si seguirà un rigido protocollo di sicurezza che prevede l’uso di stanze grandi, il distanziamento sociale e percorsi di entrata ed uscita differenziate. Ogni singolo dipartimento si prenderà l’onere di far rispettare il protocollo di sicurezza e, lì dove non è possibile garantirlo, procederà con gli esami a distanza fino al 31 luglio 2020. Di seguito le indicazioni diramate dai vari dipartimenti dell’Università di Catania.

DIPARTIMENTO DI AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE

Gli esami di laurea si svolgeranno in presenza, seguendo le istruzioni presenti sul sito internet del dipartimento.

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALITÀ MEDICO-CHIRURGICHE

Per quanto riguarda Medicina, il presidente Agostino Palmeri ha comunicato la decisione di mantenere le laurea a distanza per ragioni di sicurezza. Sarebbe infatti impossibile, stando a quanto dichiarato, garantire la sicurezza data la logistica e il fatto che molti professori lavorano in ambiente ospedaliero e quindi a potenziale esposizione al Covid-19. La decisione ha però incontrato il dissenso da parte degli studenti.

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA

Il dipartimento di Economia ha invece separato i vari corsi di laurea in base al numero di richieste di laurea e su ciò ha considerato la possibilità o meno dello svolgimento in presenza. Verranno mantenuti online, tramite la piattaforma Teams, gli esami di laurea magistrale in Direzione Aziendale (LM77-DA) e gli esami finali dei corsi di laurea di primo livello in Economia (L33-E) ed Economia Aziendale (L18-EA) a cui sono accorpati le laurea dei corsi ad esaurimento.

Si svolgeranno invece in presenza gli esami di laurea per i corsi magistrali in Finanza Aziendale (LM77-FA) ed Economia e Management del Territorio e del Turismo (LM56-EMTT).

DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA “ETTORE MAJORANA”

Al dipartimento di Fisica e Astronomia gli esami di profitto saranno in presenza prevalentemente presso le aule del Blocco 2 del Dipartimento di Matematica e Informatica. Solo alcuni insegnamenti di triennale e magistrale manterranno la modalità di esame online tramite piattaforma teams, come specificato sul sito internet.

Per quanto riguarda le lauree queste si terranno in presenza nell’Aula 2 Blocco 2 del Dipartimento di Matematica e Informatica.

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Gli esami di profitto del mese di luglio, nel dipartimento di Giurisprudenza, si terranno in presenza per alcuni insegnamenti e non per altri, secondo l’elenco disponibile sul sito internet del dipartimento. Per le lauree è ancora da valutare la possibilità delle sedute di laurea in presenza, tenendo conto delle condizioni previste dal nuovo protocollo sanitario. Sul sito internet è possibile esprimere un’opinione, tramite un form messo a disposizione degli studenti, per scegliere quale modalità di laurea si preferisce. Il direttore del dipartimento, tenuto conto delle opinioni espresse, deciderà con quale modalità si svolgerà la seduta. Su questo fronte, quindi, la situazione resta in aggiornamento.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA

Gli esami di laurea per questo dipartimento si svolgeranno in presenza per tutti i corsi di studio presso l’Aula Magna del PoloTecnologico (Via Santa Sofia 102, 95125 Catania CT).

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E INFORMATICA

A partire dal 1° luglio 2020 gli esami di profitto e di laurea si svolgeranno di norma in presenza per questo dipartimento. Tuttavia, qualora il titolare dell’insegnamento ritenga che l’esame non possa essere svolto in presenza, si potrà continuare, fino al 31 luglio 2020 a svolgere esami in modalità telematica, tramite piattaforma Teams. Per maggiori informazioni, si può consultare le pagine web dei Corsi di Laurea.

Le sedute di luglio 2020 dei corsi di Laurea Magistrale, si terranno in presenza, ad eccezione di LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni e LM-32 Ingegneria Informatica, che continueranno in modalità telematica. Per i corsi di laurea triennale, essendoci un corposo numero di laureandi, si continuerà con la modalità a distanza.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Il dipartimento dopo un’attenta valutazione della logistica comparato col numero di richieste di laurea per il mese di luglio (circa 90) ha scelto di mantenere per questa sessione la modalità di svolgimento di esami di laurea a distanza.

Si specifica, inoltre, che l’elenco qui presente non è esaustivo e che nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti per i dipartimenti assenti che non hanno ancora comunicato le modalità di svolgimento degli esami di laurea e di profitto in presenza. Per ogni ulteriore informazione, in ogni caso, si rimanda ai siti dei singoli dipartimenti.