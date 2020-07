Stasera in TV: “Grace di Monaco” e “Le bugie scorrono nel sangue”

In queste serate di calura estiva, a fine giornata si è esausti e quindi si cerca un po di relax, magari ad un bel film davanti alla televisione. Eccovi una serie di consigli sui migliori film che potrete trovare stasera in tv.

Grace di Monaco [Rai Movie, ore 21:10]: Un film che racconta una delle principesse più amate dal pubblico per il suo fascino e carisma. Il racconto è ambientato nel Principato di Monaco negli anni ’60. Allora c’era una disputa tra il Principe Ranieri e il presidente francese Charles De Gaulle, prossimo ad un’invasione del principato. Nel mezzo la stella di Hollywood Grace Kelly, che divenne Principessa nel 1956, e che si trova a dover affrontare una profonda crisi coniugale e di identità, tra i suoi doveri regali e la sua passione per il cinema.

Le bugie scorrono nel sangue [Rai 2, ore 21:25]: Un thriller mozzafiato è quello che propone Rai2 stasera. Dopo la morte della madre Samantha riesce a risollevarsi solo dopo la scoperta della sua recente gravidanza e l’improvvisa comparsa di sua nonna, Colleen, da tempo perduta.

Colleen si integra rapidamente nella vita di Samantha e la vita scorre felice fino a quando il passato oscuro di Colleen si rivela.

Un americano a Roma [La7, ore 21:25]: Celeberrimo film con Alberto Sordi protagonista, e che intepreta Nando Moriconi, il quale tenta disperatamente e maldestramente di assomigliare il più possibile ad un americano, imitandone lo stile di vita, il modo di vestire e persino quello di mangiare.

Una famiglia in affitto [Iris, ore 21:10]: Paul-André è un disilluso uomo d’affari con una casa lussuosa, una macchina all’ultimo grido e un maggiordomo al suo servizio, che però, non bastano a rompere la sua noia e la sua solitudine. Decide così di regalarsi una famiglia per tre mesi, offrendosi di pagare tutti i debiti a Violette, madre iperprotettiva di due bambini. In cambio, Violette dovrà ospitarlo per tre mesi nella sua abitazione e fargli scoprire le gioie della vita familiare