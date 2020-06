Stasera in TV: in onda “Mission Impossible” e “King Kong”

Il lunedì è sempre un giorno traumatico dato il brusco rientro alla realtà dopo il weekend: quale idea migliore per la serata di un film da vedere nel divano di casa propria? Ecco i suggerimenti di LiveUnict per la programmazione televisiva di questa sera.

Il giovane Montalbano – Il terzo segreto [Rai Uno, ore 21.25]: tornano le avventure del giovane commissario Montalbano, che in questo episodio si trova alle prese con due casi diversi tra loro. Si tratta infatti di un omicidio legato alla mafia e del furto della bacheca per le pubblicazioni matrimoniali. In questa puntata il commissario coinvolgerà direttamente Catarella ma sarà così impegnato da trascurare Livia, la quale gliela farà pagare facendogli credere di avere una tresca con il vicecommissario Mimì Augello.

Attacco al potere [Rai Tre, ore 21.20]: film di azione del 1998 con Bruce Willis e Denzel Washington. Il film inizia con l’esplosione di un autobus a Brooklyn che si rivela essere la fase iniziale di una campagna di terrorismo di integralisti islamici contro gli americani. Saranno il capo della Task Force Antiterrorismo dell’FBI e un militare cauto e attento al nemico ad affrontare la minaccia. Avranno inoltre l’aiuto di Elise, un’agente della CIA infiltrata nella comunità arabo-americana.

Mission Impossible – Protocollo Fantasma [Canale 5, ore 21:20]: Ethan Hunt, agente al servizio di una sezione speciale e segreta della CIA, tenterà in tutti i modi di dimostrare la sua innocenza ed estraneità ai fatti dell’attentato al Cremlino. L’uomo si metterà dunque sulle tracce dei responsabili dell’esplosione, tentando di catturarli.

King Kong [Canale 20, ore 21:00]: pellicola del 2005, remake dell’omonimo e famosissimo film del 1933. Jack Black, nei panni di un regista indipendente, parte per un’isola sconosciuta al largo di Sumatra allo scopo di realizzare un documentario per migliorare la sua condizione professionale. Insieme a lui è presente un’attrice, interpretata da Naomi Watts, e la sua troupe. Tuttavia, sull’isola il gruppo si imbatte nella popolazione locale e in animali di grandi proporzioni, tra i quali è presente anche King Kong, un gorilla enorme che sembra essersi innamorato dell’attrice.