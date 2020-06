Coronavirus, Sicilia tra le quattro regioni a zero contagi ma c’è un nuovo decesso

Coronavirus Sicilia: nessun nuovo caso registrato nelle ultime 24 ore, ma nell'Isola c'è un nuovo decesso dopo diverse settimane. I dati della giornata di ieri, venerdì 26 giugno.

Nessun nuovo caso di coronavirus in Sicilia nella giornata di ieri, venerdì 26 giugno. Nel bollettino diffuso dal Ministero della Salute (e non più, come avvenuto finora, dalla Protezione Civile) l’Isola è stata tra le quattro regioni italiane a non far registrare nessun caso di contagio, assieme a Basilicata, Sardegna e Valle d’Aosta.

I casi di coronavirus in Sicilia sono attualmente 129, di cui 22 ancora ricoverati, tra ospedalizzati e terapia intensiva, mentre il restante numero (107) di casi si trova in isolamento domiciliare. Tuttavia, dopo diverse settimane senza decessi, il bollettino giornaliero di ieri fa registrare un nuovo morto col COVID-19, che porta il totale a 281 vittime della pandemia. Infine, il numero di tamponi effettuati alla giornata di ieri sale a 201.836 dall’inizio dei controlli.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti sul coronavirus in Italia, il totale dei pazienti attualmente positivi è di 17.638. Di questi, 105 si trovano in terapia intensiva. Nella giornata di ieri sono stati registrati 259 nuovi casi, con un numero di contagiati che, dall’inizio della pandemia, è arrivato a 239.961. Trenta, invece, le vittime, 34,708 in totale. Per quanto riguarda il numero di guariti, il totale è di 187.615, di cui 890 registrati nella giornata di ieri.

In merito ai nuovi casi, il 60,2% del totale (159) si registra in Lombardia, mentre altri 46 casi, a causa del focolaio scoppiato nello stabilimento della Bartolini di Bologna, si registrano anche in Emilia-Romagna.