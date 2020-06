UNICT – “Self-employment” e “Imprenditoria pedagogica”: due seminari di orientamento al lavoro

L'Università di Catania organizza due seminari di orientamento al lavoro: "Self-employment" e "Imprenditoria pedagogica".

Giovedì 25 giugno alle 10, su piattaforma MS Teams, prosegue il ciclo di seminari dal titolo “Dall’Università al lavoro: suggerimenti per non smarrirsi”. L’iniziativa – organizzata dal Centro Orientamento Formazione e Placement d’Ateneo, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione – è rivolta prevalentemente ai laureandi dei corsi di studio in Scienze dell’educazione e della formazione (presidente, Roberta Piazza) e in Scienze pedagogiche e progettazione educativa (presidente, Maria S. Tomarchio).

Il ciclo intende sostenere gli studenti nel difficile momento di avvicinamento al mondo del lavoro e nella scelta del percorso di studi successivo alla laurea triennale e magistrale. Il quarto incontro prevede un doppio appuntamento: Carmela Ferlito (COF & Placement) parlerà di “Self-employment: finanziamenti per attività imprenditoriali – Come sviluppare il business plan e ottenere i finanziamenti”; a seguire, Adelaide Canova (Betzy’s School) esporrà un esempio di “Imprenditoria pedagogica”.