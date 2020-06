Sciame sismico ai piedi dell’Etna: registrate diverse scosse nel Catanese

Un nuovo sciame sismico è stato registrato ieri: gli eventi, ben quattro secondo gli esperti, sarebbero stati registrati nel catanese. Ecco dove.

Piccole scosse di terremoto in provincia di Catania nella serata di ieri. Nelle scorse ore sono stati registrati ben quattro eventi sismici ai piedi del vulcano Etna. In particolare, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, osservatorio etneo, ha rilevato due scosse nei pressi di Monte Minardo, con magnitudo a pari a 2.8 gradi, ed altri due eventi di minore intensità nei pressi del Comune di Bronte, con magnitudo di 2.6 e 2.3 gradi.

I terremoti in questione, tuttavia, sarebbe stati giudicati come di lieve entità e non avrebbero provocato danni né feriti.