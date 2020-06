Stasera in TV: “Il giovane Montalbano – Ferito a morte” e “Robin Hood”

La settimana inizia all'insegna di ottimi film per riprendersi dal sempre traumatico lunedì. Ecco la programmazione televisiva consigliata da LiveUnict per questa sera, 22 giugno.

Il giovane Montalbano – Ferito a morte [Rai 1, ore 21:25]: Montalbano insieme alla sua squadra è alle prese con l’omicidio di un usuraio che sembra però nascondere moventi passionali. Intanto Livia, venuta a trovarlo, fa amicizia con il padre di Montalbano, ma quando Salvo lo scopre reagisce male e si chiude in se stesso. Livia però non si arrende e riesce a far confessare al commissario il motivo per cui ce l’ha tanto con il padre… Mentre per Carmine Fazio giunge il momento della pensione, al commissariato di Vigata arriva suo figlio Giuseppe, sveglio e meticoloso quanto lui…

Robin Hood [Canale 5, ore 21:20]: Rivisitazione del mito di Robin Hood che rubava ai ricchi per donare ai poveri. Questa versione di Ridley Scott cerca di scavare nella leggenda e dare delle motivazioni personali ma anche storiche al personaggio.

Karate Kid II – La storia continua [Canale 8, ore 21:30]: Miyagi, maestro di vita e di karate del giovane Daniel, torna dopo quarant’anni di assenza al suo villaggio, in Giappone, al capezzale del padre morente. Il pupillo decide di accompagnarlo. Miyagi ritrova un vecchio amore e un antico rivale che ha maturato per lui un odio mortale e che, perciò, lo sfida. Daniel amoreggia con la giovane Kumiko, ma si fa nemico il perfido Chozen. Miyagi salva la vita a Sato, sepolto dalle macerie dopo un tifone e i due anziani si riconciliano, ma Daniel non potrà evitare di battersi con Chozen.

Fuga da Alcatraz [La 7, ore 21:15]: Frank Morris, reo di molte fughe dalle carceri statunitensi, viene trasferito al penitenziario di Alcatraz, denominato “The Rock” e famoso per le condizioni che vi rendono impossibili le evasioni.