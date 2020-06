Weekend a Catania: 4 idee per divertirsi senza creare assembramenti

State cercando delle idee per trascorrere in weekend a Catania in piena sicurezza? Ecco qualche suggerimento per divertirsi con gli amici senza creare pericolosi assembramenti.

Nelle ultime settimane l’allentamento delle restrizioni ha consentito a tutti di riassaporare momenti di libertà e normalità, permettendo anche di ritornare a vivere appieno il weekend a Catania. Troppo spesso capita, tuttavia, che i luoghi più gettonati durante le serate estive siano di fatto impraticabili, super affollati e ben lontani dal mantenimento delle distanze di sicurezza. La città etnea, però, offre una grande varietà di luoghi in cui trascorrere un fine settimana insieme ai propri amici, senza il rischio di creare pericolosi assembramenti. Perché radunarsi tutti sempre negli stessi posti, quindi, quando si può invece trascorrere l’estate alla riscoperta della propria città? Ecco, dunque, alcune idee per vivere il weekend a Catania in allegria, ma anche in piena sicurezza.

Picnic sotto le stelle

Dopo una lunga settimana di lavoro o di studio, riappropriarsi del contatto con la natura rappresenta un vero toccasana per la salute mentale e non solo. Anziché affollare pub e Lungomare, pertanto, una valida alternativa potrebbe essere quella di comprare del cibo d’asporto e gustarlo con i propri amici sotto le stelle.

A Catania sono numerose le location che consentono una simile attività. Gli amanti del mare, infatti, potrebbero optare per la Plaia o per il litorale roccioso di Acicastello e delle zone limitrofe. Chi preferisce la montagna, invece, potrebbe scegliere di trascorre la serata ammirando le stelle dalla Pineta di Nicolosi o dal Rifugio Sapienza. In fin dei conti, per divertirsi non basta forse solo del buon cibo e la giusta compagnia? E non dimenticare, chiaramente, di rispettare la natura, premurandosi di lasciare tutto pulito.

Ristoranti e pizzerie

Se la cena preferite gustarvela comodamente al tavolo, non bisogna dimenticare che Catania è ricchissima di ristoranti, pizzerie e bar che offrono cibo di qualità. Capita spesso, in effetti, che alcuni locali siano richiestissimi, al punto da creare code e lunghe attese.

Perché non optare, dunque, per un locale diverso? Potreste scoprire un nuovo ristorante del cuore, una pizzeria che offre materie prime di qualità o un bar che serve l’aperitivo ricco che stavate cercando. In questa maniera, inoltre, potreste contribuire al rilancio di tutte quelle attività ristorative duramente fiaccate dal lungo lockdown.

Escursioni sull’Etna e gite nei piccoli borghi

La bella stagione consente adesso di girovagare per la propria città, andando a scoprire le realtà locali e i paesaggi più belli. I più sportivi e gli amanti delle escursioni non potranno che rimanere incantati dagli scorci di natura offerti dall’Etna, potendo passeggiare immersi nel verde e respirare aria pulita.

Se, tuttavia, l’idea di trascorrere il tempo tra boschi e rifugi non vi dovesse entusiasmare, i piccoli comuni pedemontani, e non solo, offrono diversi spunti per gite culturali e all’insegna della valorizzazione del patrimonio storico e folclorico.

Serate in casa con gli amici

Se, infine, l’idea di muovervi di casa, mettervi in macchina o passeggiare vi stressa, perché non organizzare una riunione domestica con la vostra comitiva? I mesi di quarantena, d’altra parte, hanno dimostrato come sia possibile svagarsi anche restano sul proprio divano.

Sono moltissimi i giochi e le attività che si possono fare per intrattenere i propri ospiti. Tra giochi da tavolo, serate cinema casalinghe, karaoke improvvisati, abbuffate di snack e pizza, riuscirete a divertirvi, e fare divertire i vostri amici, senza muovervi da casa.