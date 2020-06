UNICT – Al via una selezione pubblica per 4 nuovi ricercatori: scarica il bando

Il nuovo bando riguarda il progetto relativo alla ricerca sulla riduzione dei danni da fumo e coinvolge moltissimi ambiti di studio.

L’Università di Catania ha pubblicato un bando per l’affidamento di quattro borse di ricerca annuali a giovani laureati in varie discipline, nell’ambito delle attività e dei progetti di ricerca avviati dal Centro per la Riduzione del Danno da Fumo (CoEHAR), fondato dal prof. Riccardo Polosa.

Il bando per la selezione – pubblicato sul sito www.unict.it – è aperto sino al 26 giugno prossimo. Il progetto di ricerca – denominato “Living Systematic Reviews: an innovative method for systematic reviews applied to the research on tobacco harm reduction, with particular reference to cardiovascular effects, respiratory effects and weight management” (responsabile scientifico prof. Gaetano Bertino) – prenderà il via a settembre 2020 e il compenso previsto per il ricercatore è di 26.000 euro/anno. Due di queste borse di studio sono riservate a laureati provenienti da paesi a basso e medio reddito. L’attività di ricerca si svolgerà nei locali e nei laboratori del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale (Medclin) e del CoEHAR.

La ricerca sulla riduzione del danno da fumo, a differenza di molti altri ambiti di ricerca, coinvolge molteplici professionalità afferenti a settori scientifici diversi. Tra le sfide della ricerca in questo campo vi è infatti quella di individuare, verificare e valutare gli studi che risultano essere imperfetti o addirittura già obsoleti vista l’incredibile quantità di pubblicazioni in atto.

Il nuovo progetto di ricerca del CoEHAR, diretto dalla dr.ssa Renée O’Leary, è altamente innovativo. Il team selezionato lavorerà sulle revisioni degli studi pubblicati, valutandone criticamente la loro qualità e producendo relazioni di elevato spessore scientifico aggiornate in tempo reale e con un linguaggio semplice. Le revisioni sistematiche di questo tipo forniranno ai responsabili politici, agli operatori sanitari e ai consumatori, dati affidabili e aggiornati provenienti da studi di qualità per informare le loro decisioni su politiche e pratiche per ridurre i danni causati dal fumo. L’obiettivo della ricerca è quello di fornire informazioni sugli effetti sulla salute derivanti dalla sostituzione delle sigarette convenzionali con prodotti alternativi a basso rischio, con particolare riferimento agli effetti nei sistemi cardiovascolare e respiratorio e sulla gestione del peso.