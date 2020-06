Bonus Inps 600 euro, via alle domande: tutte le info

Sarà possibile ricevere il bonus Inps da 600 euro ai professionisti che a marzo non hanno percepito: ecco le scadenze.

Da giorno 8 giugno via alle domande per richiedere il bonus Inps di 600 euro per il mese di aprile, riservato a quei professionisti che non lo hanno percepito nel mese di marzo, i quali potranno chiederne il beneficio fino all’8 luglio.

La domanda va inoltrata alla Cassa di previdenza alla quale si è iscritti. Successivamente, questa procederà all’erogazione del bonus Inps dei 600 euro, secondo l’ordine cronologico delle istanze. Alla domanda va allegata un’autocertificazione nella quale l’interessato deve dichiarare di possedere i requisiti previsti sia dall’articolo 78 del decreto legge Rilancio (Dl 34/2020) sia dal decreto dei ministeri Lavoro ed Economia firmato nei giorni scorsi; va allegata anche una copia del documento d’identità e del codice fiscale nonché dalle coordinate bancarie necessarie per poter accreditare i 600 euro.

Per quanti, invece, hanno ricevuto il bonus a marzo tale procedura non è necessaria: vale da domanda già presentata e l’indennità sarà accreditata in via automatica.

Chi ha chiesto il bonus a marzo, invece, non deve inviare la procedura. Vale, infatti, la domanda già presentata. Infine, dubbi sull’iter da seguire per la tranche di maggio. Mancano, in questo caso, i chiarimenti del decreto interministeriale, che si presume arriveranno a breve. Inoltre, il bonus inps di maggio dovrebbe salire a 1000 euro, come già anticipato nei giorni precedenti. Per quest’ultimo si attendono sia l’iter di conversione del Dl Rilancio che l’eventuale accoglimento delle richieste dei professionisti.