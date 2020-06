Catania guarda il mare: con i lavori al Porto si punta a una nuova vista per la città

A breve verranno avviati i lavori di ristrutturazione del Porto di Catania. Si mira a migliorare la visibilità della zona oltre che la sua funzionalità. Verranno abbattuti edifici che ostruiscono la vista del mare da Villa Pacini e dagli Archi della Marina

Presto verranno avviati nuovi lavori per la sistemazione della zona del Porto di Catania, che comprenderanno anche l’abbattimento di alcuni edifici. L’obiettivo è quello di dare un’assetto nuovo e più funzionale alla città, sia per migliorare i trasporti, sia per dare un occhio all’estetica e valorizzare lo splendido mare in cui si affaccia la città.

Infatti, il sindaco Pogliese ha annunciato l’abbattimento di due edifici nella zona Porto che ostruiscono la vista del mare da Villa Pacini e dagli Archi della Marina. “Quei due brutti manufatti”, li ha definiti il primo cittadino, “uno scempio edilizio realizzato trenta anni fa nel silenzio di chi governava la città”.

Tra gli altri provvedimenti che verranno presi in questa zona, vi è anche il progetto di costruzione della Stazione centrale, nonché “il completamento del doppio binario fino ad Acquicella e la nuova stazione sotterranea nei pressi di Piazza Duomo“, ha dichiarato Pogliese, nell’intento di infittire maggiormente i collegamenti nel Centro Storico della città.

Inoltre, per salvaguardare l’aspetto, oltre che la funzionalità del Porto, quello specchio d’acqua attaccato alla città, verrà ridotto a 50 metri lo spazio destinato alle panchine portuali, che attualmente sarebbe di 160 metri. Tutto ciò rappresenta “una nuova grande conquista per Catania che potrà riappropriarsi del proprio mare“, dichiara orgogliosamente il sindaco parlando di una “Catania del 2030”.