Coronavirus in Sicilia, oggi un solo positivo su quasi 2800 tamponi: i dati del 5 giugno

I casi di Coronavirus in Sicilia ad oggi, venerdì 5 giugno, secondo i dati forniti dalla Regione all'Unità di crisi nazionale.

Coronavirus in Sicilia: continua il trend positivo degli ultimi giorni. Ieri si erano registrati nuovamente 0 contagi nell’Isola e nessun decesso nella provincia etnea, un ottimo risultato che anche oggi sembra riconfermarsi con un solo contagio in totale. Dopo la riapertura di mercoledì 3 giugno, che ha concesso la libera circolazione tra regioni, si attendono ora ulteriori sviluppi circa la situazione dei contagi.

Il presidente Nello Musumeci, a tal fine, ha predisposto per chi arriva dalle altre regioni l’utilizzo di un’app, denominata “Sicilia SiCura“, che a breve sarà disponibile. Non è l’unica novità: infatti, con l’ausilio di Bertolaso, saranno predisposti anche delle unità sanitarie turistiche in tutte le nove province.

Coronavirus in Sicilia: i dati di oggi

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15:00 di oggi 5 giugno, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 160.639 (+2.771 rispetto a ieri), su 136.155 persone: di queste sono risultate positive 3.448 (+1), mentre attualmente sono ancora contagiate 872 (-7), 2.300 sono guarite (+8) e 276 decedute (0).

Degli attuali 872 positivi, 60 pazienti (-3) sono ricoverati – di cui 6 in terapia intensiva (0) – mentre 812 (-4) sono in isolamento domiciliare.

Questi i casi di Coronavirus in Sicilia nelle infografiche aggiornate quotidianamente dalla redazione.