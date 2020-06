Catania, via libera a musica nei locali: multe per chi non chiude in orario

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha concesso la ripresa di live musicali nei pub. Tutti gli strumenti possono essere suonati, tranne quelli a percussione. Multe per chi non rispetta le norme anti Covid.

News Catania: artisti e musicisti possono ripartire con le loro serate nei pub. Lo ha annunciato oggi il sindaco di Catania Salvo Pogliese nella sua ordinanza. Infatti all’esterno dei locali come bar, pub e ristoranti sono consentite le esecuzioni musicali, con esclusione di qualsiasi strumento a percussione. L’esibizione musicale deve necessariamente finire alle 24.00.

Chi vuole ospitare eventi musicali serali dovrà avvisare anticipatamente la Direzione Ecologia e Ambiente, oltre ad avere pagato i diritti SIAE. Se più artisti vorranno esibirsi nella stessa aerea e nello stesso giorno, la stessa Direzione Ecologia e Ambiente provvederà a concordare un’eventuale turnazione.

Nessuna variazione sull’orario di chiusura dei locali (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, chioschi e automezzi attrezzati per la vendita di panini), che resta confermato all’una di notte. Per le attività di ristorazione è concessa una mezz’ora in più per smontare tavoli e sedie che si trovano sul suolo pubblico. Sono previste multe salate per i trasgressori che non si atterranno alle regole, ma anche una eventuale chiusura del locale per cinque giorni.