Coronavirus, salgono i guariti e nessun decesso: i dati delle province

I casi di coronavirus oggi così come comunicati dalla Regione Sicilia attraverso il suo sito istituzionale e i canali social regionali.

La situazione nelle province riguardo i casi di coronavirus in Sicilia aggiornata a oggi, lunedì uno giugno. A pochi giorni dalla riapertura agli spostamenti tra regioni e per i Paesi dell’area Schengen, il contagio in Sicilia rasenta lo zero. I casi nelle ultime settimane sono andati diminuendo, ma, come ha sottolineato in giornata lo stesso assessore Razza, l’emergenza non può dirsi superata. Ecco perché l’Isola si prepara a riaprire, sì, ma con prudenza, attraverso un’app per il tracciamento dei turisti denominata “Sicilia Sicura”, che, però, sarà del tutto facoltativa.

Questi i casi di coronavirus in Sicilia aggiornati a oggi, lunedì 1 maggio, nelle infografiche curate dalla redazione e aggiornate quotidianamente.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 35 (0 ricoverati, 105 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 16 (4, 147, 11);

Catania, 440 (26, 533, 99);

Enna, 18 (1, 378, 29);

Messina, 136 (24, 372, 57);

Palermo, 279 (16, 263, 36);

Ragusa, 16 (0, 74, 7);

Siracusa, 12 (2, 210, 29);

Trapani, 15 (0, 120, 5).

L’aggiornamento